3 Eylül tarihinde yaşanan sel felaketinde araçlarında mahsur kalan Nazif (25) ve Hayriye Balcan (25) çifti şans eseri kurtuldu. Ancak, annesinin kucağından kayarak suya kapılan 3 aylık Asel bebek, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Kayıp bebek Asel'i bulmak için AFAD, jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinden oluşan 408 kişilik bir ekip, yoğun bir arama çalışması başlattı. Ancak, Asel bebeği bulma çabaları 5 gün boyunca sonuçsuz kaldı ve bebeğin cansız bedeni Kireçlik mevkisinde bulundu. Bebeğin kaybolduğu noktaya 3 kilometre uzaklıkta bulunması talihsiz bir tesadüf olarak kaydedildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerinde bir açıklama yaptı. Vali Kumbuzoğlu, 410 kişilik arama kurtarma ekibinin büyük bir çaba harcadığını ve 7/24 gece gündüz çalıştığını belirtti. Ayrıca, sel felaketinin sadece Aksaray'da değil, ülkenin birçok yerinde yaşandığını ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin bulunma şeklini anlatırken, bebeğin kaybolduğu noktadan 3 kilometre aşağıda bulunduğunu ve balçıkla kaplanmış olduğunu vurguladı. Balçığın arama çalışmalarını zorlaştırdığını ve bebeğin küçük olması nedeniyle bulunmasının daha da zor olduğunu ifade etti.

ARTIK BİR MEZARI OLACAK

Asel bebeğin amcası Enver Balcan, bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından duygusal bir açıklama yaparak, "5 günde ölü olarak bulundu. Bir mezarı olacak. Bizim de istediğimiz buydu." dedi.

Bebeğin bulunmasının ardından babası Nazif Balcan ve ailesi olay yerine geldi. Nazif Balcan, umutla günlerdir bekledikten sonra bebeğinin cansız bedenini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksaray Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Miraç Mutlu, Asel bebeğin bulunma şeklini açıklarken, bebeğin kendi elbiseleriyle bulunduğunu ve vücudunda fazla bozulma olmadığını belirtti. Bebeğin ağaç kütüğü üzerinde bulunduğunu ve taranırken AFAD ve itfaiye ekiplerinin işbirliğiyle bulunduğunu ifade etti.