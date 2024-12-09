Asgari ücret milyonların kaderini belirlerken birçok çalışanın maaşını yakından etkiliyor. Temmuz ayında herhangi bir artış yapılmayan asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzun süredir devam eden tartışmaların ardından masada belirli rakamlar netleşti. Geçtiğimiz günlerde işverenler de kendi tekliflerini sundu. Yeni asgari ücret, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantının ardından kesinlik kazanacak.

Kabine Toplantısında Gündem Asgari Ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, iki haftada bir yapılan Kabine toplantısı bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde önemli konular yer alırken, öncelikli maddelerden biri asgari ücret olacak. Milyonlarca çalışan, asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması bekleniyor.

Masadaki Rakamlar Ne Olacak?

Hükümet kanadı henüz asgari ücretle ilgili net bir rakam açıklamadı. "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklindeki açıklamalarla, hükümetin asgari ücret konusunda izleyeceği politika, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek. Şu anda, asgari ücret brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Bu tutardan yüzde 14 (2.800 lira) SGK primi ve yüzde 1 (200 lira) İşsizlik Sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin liralık kesinti yapılıyor. Böylece net asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor. Öte yandan asgari ücretle ilgili zam oranları da uzun süredir konuşuluyor. TCMB’nin 2024 için yıl sonu tahmini yüzde 44, 2025 için yıl sonu tahmini ise yüzde 21 olmuştu. Bu çerçevede eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa yeni tutar 21 bin 252,5 lira, yüzde 30 yapılırsa 22 bin 102,6 liraya yükselecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın İlk Toplantısını Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. İlk oturumda, komisyonun çalışma takviminin ele alınması bekleniyor. TÜRK-İŞ heyeti, bu yıl da 4 işçiden oluşacak ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık yapacak.

KABİNE'DEKİ GÜNDEM BAŞLIKLARI

Asgari ücretin ardından Kabine'deki bir diğer önemli başlık ise Suriye'de yaşanan yönetim değişikliği. 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin etkilerinin masaya yatırılıp Türkiye'nin izleyeceği politikaların belirlenmesi bekleniyor. Hayati önem taşıyan sınır güvenliğinin yanı sıra 2025 için memur ve emekli maaşlarının da ele alınması bekleniyor.