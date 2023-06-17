Geçtiğimiz hafta başlayan asgari ücrette zam pazarlığında ikinci toplantı pazartesi günü yapılacak. Milyonlar pazartesiyi beklerken, peki konuşulanlar neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıya bakanlığı temsilen Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi tarafını temsilen Türk-İş heyeti temsilcisi Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantı, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "Masada ülkenin ekonomik sosyal durumu, geçinme endeksleri, ücretlerin genel durumu ve benzeri faktörler dikkate alınarak bir asgari ücrete karar verilecektir" dedi.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Görüşmenin ardından nihai rakam için gözler devletin zirvesine çevrileceğini ifade eden Zengin, şöyle devam etti: "Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilecek. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkısı oluyor. Ondan sonrada belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanıyor."

RESMİ BELGE İSTENDİ

İlk toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş heyeti temsilcisi Veli Solak, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığı için komisyon toplantısına katılamadığını söylemişti.

Sürecin bayramdan önce bitmesini istediklerini belirten Solak, "İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir. Şu an herhangi bit tarih yok. Bizim Türk-İş olarak talebimiz Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde toplantının bir an önce bitmesi ve asgari ücretli çalışanların da günün şartlarına göre, yaşana ekonomik krizlere göre, ev kiralarına göre ve hayat pahalılığına göre ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi önümüzdeki günlerde veya ileriki saatlerde resmi açıklamayı yapacağız. Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı" demişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

ZAM BEKLENTİLERİ NELER?

Peki asgari ücrette ara zam ne kadar olacak, beklentiler neler? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk'te açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Vedat Bilgin 500 dolar olacak açıklamasını yapmıştı. Asgari ücret parametresi sadece dolar değil bununla alakalı bir sürü parametre var. Kamu işçilerine verilen yüzde 45 zam var. Bu pencereden bakacak olursak 11 bin 500 ile 12 bin 300'ler seviyesinde asgari ücretin şekilleneceğini öngörüyoruz. Yüzde 40 artış olursa 11 bin 910, yüzde 45 olursa 12 bin 345 olur."

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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