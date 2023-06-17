Kripto Para Güvenli Midir?

Kripto paralar, herhangi bir devlet veya banka tarafından çıkarılmadığı için nispeten standart paralara göre daha güvenlidir. Üstelik arzı sabit olduğu için, hiç kimse istediği kadar kripto para üretemez. Kripto para arzı belli miktardadır ve üretildikçe, yeni kripto paraların üretilme zorluğu artar. Günümüzde özellikle Türkiye’de çok sayıda kripto para dolandırıcılığı haberleri çıksa da netice itibarıyla kripto para her zaman basılı paradan daha güvenlidir.

Kripto Para Üretimi Nasıl Gerçekleşir?

Kripto para üretimi, bilgisayarlar aracılığıyla çeşitli şifreleri çözerek üretilmektedir. Kripto paralar belli bir güvenlik sistemiyle korunmaktadır, haliyle kripto para elde etmek için o güvenlik sistemini kırmak yani aslında hacklemek gerekir. Fakat hackleme işlemi için belli miktar zaman ve para harcanır, bu sayede kripto paralara belli bir değer biçilir.

Kripto para arzı, ortaya çıkarıcısı tarafından belli miktarda üretilir örneğin 10 milyon adet.

Daha sonra bu kripto paraları, belli sayıda şifreleme sistemine dahil eder ve bir X coini bulmak için 100 kez deneme veya 1000 kez deneme yapılması gerekir.

Paranın çıkarıcısı ilk kripto paraları çıkarır ve satmaya başlar

Kripto paralar bu şekilde ortaya çıkar ve değeri de bu şekilde belli olur.

Bazı insanlar al- sat şeklinde yatırım yaparken bazıları ise doğrudan kripto para üretimi yaparak kripto para elde eder.

Kripto Paralara Nasıl Değer Biçilir?

Kripto paralara biçilen değer, onu üretme zorluğuna göre değişir. İlk kez piyasaya çıkan kripto paralar, belli miktarda paraya satılır ve daha sonra onu alan kripto para yatırımcıları al sat yapabilir veya yeniden kripto para üretebilirler. Kripto paranın üretim alanına çok büyük miktarda talep gelmesi durumunda, satılabilir kripto para arzı azalır, haliyle yeni şifreleri çözüp bir kripto para elde etmek daha da zorlaşmaya başlar.

Örneğin 100 milyon haneli rakamların arasında 1 milyon adet kripto para sıkıştırıldığını düşünün.

Bu kripto paraların 900 bin adeti bulunduğunda, geriye sadece 100 bin adet kripto para kalır ve yine 100 milyon seçenek denenerek kripto paralar bulunmaya çalışılır.

Haliyle eski arza göre kripto para bulma zorluğu 10 kat artar ve harcanan zaman ve para da.

Biliyorsunuz kripto para çıkarmak demek, ciddi miktarda işlemci gücü ve elektrik harcamak demek.

Bunun belli bir maliyeti olduğu için insanlar da buna göre satışlarını yapıyor.

Kripto Para Arzı Değişir Mi?

Kripto para arzı asla artırılmaz, çünkü çıkış mantığına aykırıdır. Kimse kripto paraların piyasadaki miktarını artıramaz. Fakat azalmış olan kripto para arzı sonradan artırılabilmektedir. Bu da yatırımcılar vasıtasıyla olur. Örneğin 1 milyon adet kripto para arz edilmiş fakat 100 bin adedi satılmıştır, daha sonra bu 100 bin adet kripto para tekrar piyasaya sürülerek toplam kripto para miktarını 900 binden 1 milyona yükseltebilirler.