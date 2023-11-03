Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da aşiret lideri ve aynı zamanda muhtar olan N.Y.'nin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Haberlere konu olan Z.K.'nin acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiği" belirtildi.

Olay, mağdur kızın 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olmasıyla gün yüzüne çıktı. Kamuoyuna yansıyan bu korkunç olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, basın organlarında yer alan haberlere atıf yapılarak, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu ve davaya müdahil olmak için dilekçe verildiği bilgisi de açıklamada paylaşıldı. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Bakanlık, hukuki süreci yakından takip ettiğini kamuoyuna duyurdu.