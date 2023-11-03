Nazilli'de 35 yaşındaki Beste İçel'den bir süre haber alamayan yakınları, endişeli bir şekilde evine gitti. Beste İçel, Turan Mahallesi 352. Sokak'taki evinin kapısını açmayarak telefonlara cevap vermemişti. Bu durum yakınlarını telaşlandırdı ve hemen 112 Acil Servis'e ihbarda bulundular.

112 Acil Servis ekipleri, yakınlarının çağrısına cevap vererek olay yerine geldi. Kapıyı açamayan yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ancak evin içindeki manzara onları dehşete düşürdü. Beste İçel, banyo odasında hareketsiz bir şekilde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Beste İçel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı, detaylı bir inceleme başlattı. İncelenen bulguların ardından, Beste İçel'in ölüm sebebini belirlemek amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.