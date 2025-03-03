İlçede fırınların hayata geçirdiği 'Askıda ekmek'" geleneği kısa sürede her yere sıçradı.

Askıda Ekmek geleneği hemen hemen her fırında uygulanmaya başladı.

Askıda ekmek uygulaması ile ilçe genelinde günde 5 bine yakın ücretsiz ekmek dağıtıldığı tahmin ediliyor.

Yüzlerce yıldır mahalle bakkalarını dolaşan iş insanları , borç olarak yazdırılan defterleri satın alarak maddi durumu zayıf olan vatandaşların hesaplarını kapatıyordu.

Bu uygulama zamanla farklı sektörlere de yansıdı.

Kasaplar, manavlar derken en son bu güzel geleneğe ekmek fırınları da dahil oldu.

Uzun bir süredir Askıda Ekmek uygulamasıyla maddi durumu zayıf olan vatandaşlara ücretsiz ekmek hizmeti veriliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle sadece ekmek değil, ramazan pidesi de ücretsiz olarak Askıda ekmek geleneği ile dağıtılmaya başlandı.

İnegöllü fırıncılardan Vali Ayık, askıda ekmek uygulamasının en güzel uygulandığı yerlerden birinin İnegöl olduğunu söyledi.

İnegöllü insanların hayırsever ruhuna övgüler yağdıran Veli Ayık, " Osmanlıdan günümüze gelen en güzel geleneklerden biri olan askıda ekmek uygulaması günümüzde çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Her gün fırınımıza yüzlerce ekmek bağışı yapılıyor. Bu bağışlar insanlarımızı rencide etmeden dağıtılıyor. Bu uygulama ile bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Maddi durumu olmayan insanlarımız mutlaka fırınlara giderek askıda ekmekten talep edebilirler. Bu konuda asla utangaçlık yapmasınlar. Böyle zamanlar dayanışmanın en güzel zamanlardır. Biz birbirimize destek olarak zor günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.