ASKON Bursa, ihracata odaklanan üyelerine rehberlik için BTSO iş birliğiyle toplantı düzenledi. Emre Yıldız, Bursa'nın üretim gücü ve sürdürülebilir büyümeye vurgu yaptı. BTSO, Dış Ticaret Merkezi'nin hizmetlerini detaylandırarak dış ticarette önemli destekler sundu.BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, ihracata odaklanan üyelerine yol göstermek amacıyla önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Projeler Müdürü Suat Sabırlı, Ar-Ge ve Projeler Sorumlusu Turan Alptekin ve üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Bursa Dış Ticaret Merkezi (BDTM) hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, merkez kapsamında sunulan desteklerden dış ticaret stratejilerine kadar birçok başlıkta bilgi edinme fırsatı buldu.

“İHRACAT UZUN SOLUKLU BİR MARATON”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, üretim ve ihracatın kentimiz ve Türkiye ekonomisi için taşıdığı kritik öneme değinerek şunları kaydetti: “Bursa’mızın üretim gücü artık yalnızca iç pazarda değil, küresel arenada da güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Bu güçle sürdürülebilir büyüme sağlamak, iş dünyamızın en temel önceliklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin kalkınmasında üretimin yanı sıra katma değerli ihracatın da kilit bir rolü olduğuna inanıyoruz. Ancak ihracat, kısa vadeli değil; planlama, vizyon ve kararlılık gerektiren uzun soluklu bir yolculuk. Bu süreçte hem pazarını büyütmek isteyen hem de ihracat potansiyelinin farkında olmayan firmalarımız için Bursa Dış Ticaret Merkezi çok önemli fırsatlar sunuyor.” ifadelerini kullandı.

“TÜM İHRACAT ARAÇLARI HAZIR”

Bursa Dış Ticaret Merkezi’nin sunduğu hizmetleri detaylandıran BTSO Projeler Müdürü Suat Sabırlı, “Bursa Dış Ticaret Merkezi olarak firmalarımız için dış ticaret yolculuğunda ihtiyaç duydukları tüm araçları bu merkezde sunuyoruz. Hedef pazar araştırmaları, hedef müşteri tespiti, nokta atışı ihracat danışmanlığı, rekabet ve teknik istihbarat gibi alanlarda verdiğimiz desteklerle, firmalarımızın uluslararası pazarlarda doğru adımlarla ilerlemesini sağlıyoruz. Firmalarımızın sahadaki tecrübeleri de bizlere önemli bir rehberlik sağlıyor.” dedi.

BTSO Ar-Ge ve Projeler Sorumlusu Turan Alptekin ise ihracat ve ithalat süreçlerine ilişkin teknik detayları paylaştı. Alptekin, rekabetçi ithalat danışmanlığı, teknik istihbarat raporları, hedef müşteri eşleştirme ve pazar analizi modellemeleri gibi başlıklarda firmalara özel olarak yürütülen danışmanlık süreçleri hakkında sunumunu paylaştı.