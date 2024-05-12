Karagümrük 2-3 Galatasaray

Maçtan Dakikalar

29. dakikada sağ tarafta topla buluşan Can Keleş’in orta alana doğru yönelerek ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, rakibini eksilttikten sonra pasını Ziyech’e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

34. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber hareketlenen Ryan Mendes’in ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Abdülkerim’den topu kapan Markao, ceza sahası içi sağ çaprazına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Karagümrük savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Ziyech pasını ceza sahası içindeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, pasını bekletmeden Ziyech'e verdi. Ziyech'in penaltı noktası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

45+4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens'in arka direğe ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

İkinci yarı başladı

49'Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içine pasında Barış Alper Yılmaz topu aldı ancak hakem Volkan Bayarslan, Barış Alper Yılmaz'ın rakibine faul yaptığını işaret etti.

52'Mertens'in sağ kanattan ortasında seken top Köhn'ün önünde kaldı. Köhn'ün sol çaprazdan şutu ters köşeden taca gitti.

56'Rakip yarı alanda topla buluşan Ziyech, sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleyi düşündü. Kaleci Sirigu gole izin vermedi.

59'Kerem Demirbay'ın sağ kanattan içeri ortasına Barış Alper yükseldi ve savunma topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Ziyech, önüne düşen topa çaprazdan çok sert vurdu. Top yandan dışarı gitti.

67'Mertens'in ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'a uzun pasında kaleci Sirigu kalesinden açılıp topu ald

70' GOL | Karagümrük 1-2 Galatasaray, Mertens

83' GOL | Karagümrük 2-2 Galatasaray, Markao



Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Federico Ceccherini, Levent Mercan, Marcus Rohden, Dimitris Kourbelis, Can Keleş, Valentin Eysseric, Ryan Mendes, Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Emir Tintiş, Salih Dursun, Tonio Teklic, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Kevin Lasagna

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu, Willfried Zaha

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Ryan Mendes (dk. 34) (Fatih Karagümrük), Barış Alper Yılmaz (dk. 45+4) (Galatasaray)