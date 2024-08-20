Hangi Ülkenin: Eritre

Nüfusu: 580.000

Bölge: Maekel

Nüfus Yoğunluğu: 32.9/km2

Rakım: 2,325 metre

Saat Dilimi: BAZD (UTC+3)

İnternet Sitesi: http://www.asmera.nl/asmara.htm

Asmara Hakkında Bilgi

Asmara şehri, Eritre ülkesinin başkentidir. Asmara’nın toplamda sınırları içerisinde barındırdığı beş yüz seksen bin kişi bulunmaktadır. Asmara şehrinde çeşitli sanayi tesisleri vardır. Bu kent Maekel Bölgesinde yer almaktadır. Rakımı 2,325 metre olan bu şehirde, nüfus yoğunluğu 32./9km2’dir.

Eritre ülkesi, Etiyopya’dan ayrı bağımsızlığını elde etmek için girdiği savaşta çok zarar görmüş, Fakat yine de 1993 senesinde amasına ulaşmış ve Asmara’yı başkenti yapmıştır. Fakat bu kentin kuruluş yılı 12. yüzyıla dayanmaktadır. Asmara, 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalyan sömürgesine maruz kalmış ve İtalyanlar bu kente Küçük Roma adını vermişlerdir. 1930’lu yıllarda Asmara’ya inşa edilen yeni binalar sayesinde kent görünüş bakımından değişikliğe uğramıştır.

Asmara Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Asmara Eritre ülkesinin başkentidir.

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