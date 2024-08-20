Hangi Ülkenin: Eritre
Nüfusu: 580.000
Bölge: Maekel
Nüfus Yoğunluğu: 32.9/km2
Rakım: 2,325 metre
Saat Dilimi: BAZD (UTC+3)
İnternet Sitesi: http://www.asmera.nl/asmara.htm
Asmara Hakkında Bilgi
Asmara şehri, Eritre ülkesinin başkentidir. Asmara’nın toplamda sınırları içerisinde barındırdığı beş yüz seksen bin kişi bulunmaktadır. Asmara şehrinde çeşitli sanayi tesisleri vardır. Bu kent Maekel Bölgesinde yer almaktadır. Rakımı 2,325 metre olan bu şehirde, nüfus yoğunluğu 32./9km2’dir.
Eritre ülkesi, Etiyopya’dan ayrı bağımsızlığını elde etmek için girdiği savaşta çok zarar görmüş, Fakat yine de 1993 senesinde amasına ulaşmış ve Asmara’yı başkenti yapmıştır. Fakat bu kentin kuruluş yılı 12. yüzyıla dayanmaktadır. Asmara, 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalyan sömürgesine maruz kalmış ve İtalyanlar bu kente Küçük Roma adını vermişlerdir. 1930’lu yıllarda Asmara’ya inşa edilen yeni binalar sayesinde kent görünüş bakımından değişikliğe uğramıştır.
Asmara Hangi Ülkenin Başkenti
Cevap: Asmara Eritre ülkesinin başkentidir.
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