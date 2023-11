Asr Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr

2- İnnel insane le fi husr

3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Asr suresi konusu

Asr Suresi Kuran-ı Kerim’in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Bu surede geçen ve sureye ismini veren ‘asr’ kelimesinin anlamı: bir zaman dilimi, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir.

“Resulullah’ın ashabından iki kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Vel Asr Suresi’ni okumadan, sonra da biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı.” (Taberani)

Bu sure için İmam Şafii şöyle demiştir: Kuran-ı Kerimde başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr suresi bile, insanların dünya ve ahiret saadetlerini temine yeterdi. “Hiç bir sure nazil olmasaydı, sadece Asr Suresi bile yeterdi”