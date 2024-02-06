Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketi deprem sonrasında bölgeye olan desteğine ara vermeden devam ediyor. BTSO inşaat ve gayrimenkul sektörü meclis ile komite üyelerinden oluşan heyet, iş dünyası ve hayırseverlerin destekleriyle Hatay’da kurulan ‘BTSO Geçici Yaşam Alanı’nı ziyaret etti. 4 bini aşkın kişinin hayatını sürdürdüğü geçici yaşam alanı, mesleki eğitim atölyesinin yanı sıra kurulacak e-ticaret merkezi ile meslek sahibi olmak isteyenlere umut olacak.

Büyük deprem felaketinde bir yıl geride kalırken, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO bölgeye olan desteğini hız kesmeden sürdürüyor. BTSO liderliğinde Bursa iş dünyası ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan ‘BTSO Geçici Yaşam Alanı’nda depremzedeler hayatlarını sürdürürken, bölgenin başta eğitim ve mesleki eğitim olmak üzere birçok ihtiyacının giderilmesi için önemli adımlar atıldı. Geçici yaşam alanındaki okul, etüt merkezi ve kütüphane gibi ihtiyaçlar karşılanırken mesleki eğitim atölyesi ile hazırlıkları devam eden e-ticaret merkezi ise depremzedeler için moral oluyor. Ayrıca bölgede iş dünyasının destekleriyle kurulan ibadethane de depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

BTSO heyeti Hatay’da

BTSO inşaat ve gayrimenkul sektörü meclis ile komite üyelerinden oluşan heyet, ‘BTSO Geçici Yaşam Alanı’na depremin 1. yıldönümü dolayısıyla ziyarette bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Konsey Başkanları Ali Tuğcu ve İlker Özgüven, BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, Yarına Şans Ver Derneği Başkanı Emire Cantürk’ün de yer aldığı heyet, bölgede hayatlarını sürdüren depremzedelerle bir araya geldi. Heyet ayrıca geçici yaşam alanından sorumlu Kaymakam Salih Gülekin’den bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Hedefimiz depremzede kardeşlerimizin hayata tutunmasını sağlamak”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, iş dünyası olarak depremin yaralarını sarmak için bölgeye olan desteklerini sürdürdüklerini ifade etti. Depremzedelerin normal hayatlarına dönmesi için yanında olmaya devam edeceklerini belirten Şenocak, “Milletimiz, devletimiz ve iş dünyası temsilcilerimizin katkılarıyla bölgedeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. En kısa sürede depremzedelerin kalıcı konutlara geçmesini temenni ediyoruz. BTSO olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz buradaki yaşamın normale dönmesidir. Mesleki eğitim atölyelerini gezdiğimizde ailelerin ürettiği ürünler çok güzel. E-ticaret komitemizin destekleriyle ürünlerin online satışının yapılması için çalışıyoruz. Burada asıl amaç ticaret değil, depremzede kardeşlerimizin hayata tutunmasını sağlamak.” dedi.

“BTSO depremzedeleri yalnız bırakmadı”

Kaymakam Salih Gülekin, depremden sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölgenin tekrar normal hayata dönmesi için büyük katkı sağladığını belirterek, “BTSO’ya teşekkür ediyorum. Geçici yaşam alanının hayata geçmesinin ardından BTSO bölgedeki depremzedeleri yalnız bırakmadı. İnsanların yaşamlarını devam etmesi için manevi destek çok önemli. Bu noktada BTSO hem maddi hem manevi olarak bölge insanının yanında oldu. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, 1 sene önce Türkiye olarak büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, “BTSO İnşaat Konseyi üyeleri olarak yerinde inceleme için Hatay’a geldik. Deprem büyük can kayıplarına yol açtı. BTSO ilk andan itibaren bölgenin tekrar ayağa kalkması için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Yönetim kurulu ve meclis üyeleri olağanüstü bir çaba gösterdi. Bizim buralardan alacağımız dersler var. İnşaat Konseyi olarak bunu Bursa’da dile getiriyoruz. Allah bizlere bir daha bu acılar yaşatmasın.” dedi.

“E-Ticaret merkezi moral oluyor”

BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, BTSO’nun bölgenin tekrar eski günlerine dönmesi için büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, şöyle devam etti: “Burada olmamızın sebebi insanların hayata tekrar dönmesini sağlamak. Bu noktada komite olarak e-ticaret merkezi kurmaya çalışıyoruz. Burada kadınlar için konfeksiyon atölyesi kurulması için yoğun çalışıyoruz. En kısa zamanda onlar da devreye girecek. İnsanların bir nebze de olsa yüzünün güldüğünü görmek çok güzel.”

BTSO AB uyum ve Yeşil Mutabakat Konsey Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, devletin destekleri iş dünyası temsilcileri ve hayırseverlerin katkılarıyla bölgenin tekrar eski günlerine kavuşması için girişimlerin sürdüğünü belirterek, “Deprem olduğu günden itibaren Hatay’da depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. El birliğiyle depremin yaralarını hep birlikte saracağız.” dedi.

“Birlikte güzel projeler yapacağız”

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, BTSO’ya deprem bölgesine yaptığı destekler ve Hatay’daki konteyner kent için teşekkür ederek, “Türkiye’nin BTSO gibi sivil toplum örgütlerine neden ihtiyacı var. Bunu Hatay’da bir kez daha gördük. İyi ki varsınız. Trendyol olarak BTSO’nun her projesi içinde olmayı çok isteriz. E-ticaret komitesi ile çok uyumlu çalışıyoruz. Bu sene komite ile çok güzel projelere imza atacağıma inanıyorum.” dedi.

BTSO’ya teşekkür

Yarına Şans Ver Derneği Başkanı Emire Cantürk, BTSO işbirliğiyle depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, “Depremin yıldönümünde ziyaret ettiğimizde içimizde büyük bir umut doldu. Bölgede kadınların istihdam edilmesi için mesleki eğitim atölyesi kurulmuş. Biz de BTSO ile birlikte etüt merkezinin komple iç tefrişatını yaptık. Ayrıca Bursa’da depremzede ailelerimize destekte bulunduk. Çocukların eğitimine kakı sağlamak için kütüphanemize yeni kitaplarla getirdik. Bu noktada desteklerinden dolayı BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BUTTİM esnafından destek

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, BTSO katkılarıyla e-ticaret merkezini kurulduğunu öğrendikten sonra kursiyerlerin acil kumaş ihtiyacını karşılamak için BUTTİM esnafının gönderdiği kumaşları teslim ettiklerini söyledi. Şengül, kurulacak online alışveriş platformunun depremzedelere bir umut olacağını dile getirdi. BTSO Meclis Üyesi İsmail Duyar, depremzedelerin ihtiyaçlarının çözülmesi adına komite olarak destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.