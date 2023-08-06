Bursa’da bir sürücü kendince drift atarak çevredeki insanlara rahatsızlık verdi. Sadece Trafik magandası değil aynı zaman da trafik ahlaksızı olan sürücü, dakikalarca kavşakta yanlayarak döndü. O anlar ise çevrede oturan mahalle sakinlerinin telefon kameralarına yansıdı.

Trafik Magandası Değil, Trafik Ahlaksızı

Kendince drift yaptığını zanneden sürücü, aslında öyle beceriksiz ki neredeyse sokak lambasına çarpıyordu. Olay Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.