Ataşehir Belediyesi’nin, yaz tatilindeki öğrenciler için hazırladığı “Yaz Sanat Okulu”nun 2. dönemi başlıyor. Kayıtlar, 29 Temmuz’dan itibaren online olarak ve eğitimlerin verileceği merkezlerden alınmaya başlanacak.

7-10 yaş arası Ataşehirli çocukların kültür - sanat dolu bir yaz geçirmeleri için hazırlanan “Yaz Sanat Okulu”; sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleriyle birlikte hem eğlenceli hem eğitici aktiviteler sunuyor. Atölye programı kapsamında; takı atölyesi, cup song, keçeden çanta yapımı, dans, parmak kukla, heykel, kolaj atölyesi, yabancı dil, masal atölyesi ve anahtarlık yapımı eğitimleri 2. dönemde de devam edecek. Atölyeler, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Daha çok çocuğa ulaşabilmek için iki dönem halinde yapılacak olan Yaz Sanat Okulunun 2. dönemi 5 Ağustos’ta başlayacak ve 22 Ağustos’ta sona erecek. Kayıtlar, 29 Temmuz 2024 saat 10.00’dan itibaren online olarak ebelediye.atasehir.bel.tr adresinden ve eğitimlerin verileceği 2 merkezden alınmaya başlanacak. Atölyeler; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı programda gerçekleştirilecek.