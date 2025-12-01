Ataşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir projeyi daha hayata geçirerek, engelli çocuklara yönelik kurduğu özel kampüsün kapılarını hizmete açıyor. "Ataşehir Çocuk Kampüsü" içerisinde özel gereksinimli ve duyusal gelişimde desteğe ihtiyaç duyan çocukların daha sağlıklı, mutlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmeleri için "Duyu Bütünleme Merkezi" ve "Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi" hizmet sunacak. Duyu organları aracılığıyla algılanan uyaranlara, beklenildiğinden daha fazla ya da daha az tepki verme sorunu yaşayan çocuklara yönelik kurulan "Duyu Bütünleme Merkezi", 3 Aralık’ta hizmet vermeye başlayacak. Merkezde, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişimsel gecikmeler, duyusal hassasiyet ve motor koordinasyon sorunları yaşayan; özel gereksinimli ve duyusal gelişimde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik destek sağlanacak. Ayrıca, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri için büyük önem taşıyan bu merkez, özel tasarlanmış alanlar, modern eğitim ve terapi ekipmanlarıyla; sağlıklı, güvenli, eğlenceli ve destekleyici bir ortam da sunacak. Yanı sıra, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı ve onları toplumun aktif birer parçası haline getirmeyi hedefleyen Ataşehir Belediyesi, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’ni de hayata geçiriyor. Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak No:1 adresinde bulunan "Ataşehir Çocuk Kampüsü" içerisinde; 36 - 66 aylık çocuklara yönelik kreş imkanı sağlanan Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi de hizmet sağlıyor.

Ataşehir Çocuk Kampüsü açılışı, 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de, Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak No:1’de gerçekleştirilecek.