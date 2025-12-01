Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hafta sonu gıda işletmelerinde, 5996 sayılı kanun kapsamında teknik personel tarafından denetim yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hafta sonu mesaisi kapsamında ilçede faaliyet gösteren çeşitli gıda işletmelerini ziyaret ederek mevzuata uygunluk kontrolü yaptı. Resmî çalışma kapsamında işletmelerde hijyen, muhafaza şartları, ürün izlenebilirliği ve genel gıda güvenilirliği açısından incelemeler yapıldı. Denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla sürdürülebilir şekilde devam edeceği aktarıldı.