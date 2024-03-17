Ataşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Başkan Battal İlgezdi’nin katılımıyla hizmete açıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin katılımıyla hizmete açıldı. Açılış törenine, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, Meclis Üyeleri, İnal Aydınoğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve tüm Ataşehirliler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, 2009 yılından beri yapılan projelerin yer aldığı bir video izletildi. Kürsü konuşmalarının ardından kurdele kesilerek kültür merkezinin açılışı yapıldı.

"Atatürk Kültür Merkezi’nden sonra İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük salonu"

Açılış töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Tabii artık bu Ataşehir’de benim son konuşmam. Artık hiç konuşmayacağım. Normal ayın 1’i itibariyle ben de sade bir vatandaş olacağım. Biz Ataşehir’de ne yaptıysak seçilecek arkadaşlarımızın daha iyisini ve daha güzelini yapacağını temenni ediyorum. Ataşehir’de siyah ve beyaz yok. Ortada gri kaldırdık. Ataşehir bir bütün oldu. Artık Atatürk Mahallesi’ndeki vatandaşımız da Ferhatpaşa’ya gidiyor. Ferhatpaşa’daki vatandaşımız Atatürk Mahallesi’ne geliyor. Ataşehir’de çok rahat gezebiliyor. Şimdi Ataşehir’de, bir tane toplantı salonu var. Öğretmen evi. Onun dışında hiçbir toplantı salonu yok. İnan abiyle beraber Örnek mahallesini yaptık ama yeterli değil. Bu salon 3 bin kişilik bir salon. Tiyatro salonumuz var. Burası Atatürk Kültür Merkezi’nden sonra İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük salonu ve tiyatro salonu. Burada ayrıca yukarıda yaklaşık 6 bin 500 öğrencimiz kurslar, sanat kursları alıyor. İngilizce ve her türlü alanda eğitim alıyorlar. 400 kişilik kütüphanemiz var. Yan tarafta farklı bir konsept yapıyoruz. Kısmet olursa yeni arkadaşlarımıza o konsepti söyleyeceğiz ve hayata geçirecekler. Sevgili dostlarım hepiniz hakkınızı edin" diye konuştu.