Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği Kardeş Kültürlerin Festivali’nin son gününde Tan Taşçı sahne aldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisini düzenlenen ’Kardeş Kültürlerin Festivali 16 Eylül’de büyük bir coşkuyla başladı. 9 mahallede, 19 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturan festivalin son gününde ise Ataşehirliler yine festivale yoğun ilgi gösterdi. Festivali’n son gününde ise Tan Taşçı sahne aldı. İçerenköy Adem Sokakta gerçekleşen konsere Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, İçerenköy mahallesi muhtarı ve binlerce İstanbullu akın etti. Birçok vatandaş da evlerinin balkonlarında konseri izledi. Konser öncesi Ersin Show’un sunumu ve DJ performansıyla renklenen gecede, hayranlarının alkışlarıyla Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Tan Taşçı da sahne aldı. Binlerce hayranıyla Ataşehir’de buluşan Tan Taşçı, sevilen şarkılarını İstanbullular için söyledi. Festivalin ilerleyen dakikalarında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, festivalin son gününde festivale katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Konserde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir’de bu festivalin son günü, bu festivali yaparken bize karşı çıkanlar oldu. Festival herkesin kardeşçe, yer aldığı bir etkinliktir. Festivaller barıştır. İçerenköy mahallesinin sorunları vardı. Yakın zamanda bu sorunlar çözülecek" dedi.

Konsere katılan bir vatandaş ise, "Güzel etkinlik böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Ataşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.