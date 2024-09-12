Ataşehir’in kardeş belediyesi, Monheim am Rhein Belediyesi’nin davetlisi olarak Almanya’ya giden Başkan Adıgüzel, çeşitli incelemelerde bulundu. Müzik ve sanat okullarını, kreşleri ve yeni yapılan kültür merkezlerini ziyaret eden Başkan Adıgüzel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2015 yılından itibaren kardeş kentler olan Ataşehir ile Monheim belediyeleri; kültür - sanat, eğitim ve ekonomi alanlarında hayata geçirdikleri birçok projeyle, kültürler arası dostluğun artırılmasına katkı sağlıyorlar. Göreve gelmesinin ardından, Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann’ın daveti üzerine kardeş belediyeyi ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Almanya’da çeşitli incelemelerde bulundu. Monheim’daki müzik ve sanat okullarını, kreşleri ve yeni yapılan kültür merkezlerini ziyaret eden Başkan Adıgüzel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Monheim am Rhein’a konuk olan Başkan Adıgüzel, Otto-Hahn-Gymnasium’a ve şehrin kültürel kurumlarına ziyaretler gerçekleştirerek departman yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Barış ve dostluk için ağaç dikildi

Ayrıca Başkan Adıgüzel, Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann ve şehre ziyarete gelen Kolombiya’dan Hatillo de Loba Belediyesi’nin yetkilileri, kültürlerarası barış ve dostluk için birlikte Monheim İklim Ormanı’na ağaç dikimi gerçekleştirdiler.

Başkan Adıgüzel, toplu taşımada kullanılan sürücüsüz araçları inceledi

Ziyaret esnasında, artık Monheim’deki kent hayatına dahil olan ve yerel toplu taşımada kullanılan sürücüsüz araçları da inceleyen Başkan Adıgüzel, Almanya’nın ilk otonom otobüs hattı hakkında da bilgi aldı. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Adıgüzel, “Başkan Daniel Zimmermann ve ekibine, tecrübe paylaşımları ve misafirperverlikleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşliğimizin her alanda gelişmesi için iş birliğimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.