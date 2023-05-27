Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler, ATASEM 16. Yıl Sergisi’yle ziyaretçilerine kapılarını açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinden farklı alan ve branşlarda eğitim alan kursiyerlere ait özel tasarımların yer aldığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu. 2022-2023 döneminde ATASEM’in 34 kurs merkezinde 257 branşta açılan kurslarına katılan 17 bin 413 kursiyerin ürünleri Cam Piramit’teki 16. yıl sergisiyle ziyaretçilerle buluştu. Serginin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, eğitime kültür ve sanata yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, “İnsana yapılan yatırımın ise geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğu düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sanat eğitim ve bilim merkezlerimize çok büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda faaliyet gösteren ATASEM merkezlerimizde 2005 yılından bu güne kadar 680 branşta 13 bin 480 kurs açılmış olup tam 296 bin 450 kursiyere hizmet vermiş bulunuyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise 34 adet kurs merkezimiz 257 branşta 17 kurs açılmış 17 bin 413 kursiyerimiz eğitim almıştır” diye konuştu.

Kültür, Sanat Ve Eğitime Destek Sürecek

Tuncer, ATABEM’lerde de lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarının yanı sıra örgün eğitim destekleme ve çocukların eğitim ve kültürel değişmelerine katkıda bulunmak için akademik, kültürel ve sanatsal kurslar düzenlediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten Cansel Tuncer, “Kursiyerlerimiz yıl boyunca aldıkları eğitim sonrasında el emeği göz nuru eserlerini bugün açılışını yaptığımız sergide sergileme gururu yaşıyor. Emekleri için kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Cansel Tuncer, açılışın ardından sergi alanını gezerek, el emeği ürünleri yakından inceledi. Tuncer, bir stantta kursiyerlerle ebru çalışması yaptı. Açılışta kursiyerler, yıl boyunca tekstil atölyelerinde hazırlanan özel tasarım kıyafetlerin defilesi ve modern dans gösterisiyle davetlilere çok özel anlar yaşattı.

El Emeği Özel Tasarımlar

ATASEM kursiyerleri yıl boyunca özenle hazırladıkları resim, kösele çanta, kumaş boyama, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları hazırlama ve seramik biçimlendirme çalışmalarını sergiliyor. Sergide, kursiyerlerin çeyiz odası, giyim, takı yapımı, örgü, hat sanatı, ebru sanatı, ipek koza, keçe yapımı, turistlik ve hediyelik eşya yapımı gibi birbirinden farklı branşlarda hazırladıkları ürünler Antalyalıların beğenisine sunuluyor. ATASEM’in 34 kurs merkezindeki el emeği ürünlerin sergilendiği yılsonu sergisi 31 Mayıs’a kadar Cam Piramit’te açık olacak.