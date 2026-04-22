Olay, Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağışın etkisiyle büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhtemel yeni çökme riskine karşı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairelerde ciddi hasar meydana geldi, bazı balkonlar yıkıldı. Enkaz altında kalan araçlarda ise büyük çapta maddi zarar oluştu. Bölgede taş düşmelerinin zaman zaman devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu ifade etti.