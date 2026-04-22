Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma' konulu panel, Babaeski Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Akademisyenler, yargı mensupları ve öğrencilerin katıldığı panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelde dijital dünyada artan siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması, özellikle IBAN kullandırma yoluyla işlenen dolandırıcılık yöntemleri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Kırklareli Cumhuriyet Savcıları Sevil Budak Bekdemir ve Muhammed Ömer Yalçın, Babaeski Cumhuriyet Savcısı Yunus İsmet Erdoğan, Babaeski Hakimi Emre Yıldırım, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Arslan Ziylan ile Polis Memuru Bahadır Elmacı konuşmacı olarak yer aldı.

Programda yapılan sunumlarda, siber suçların günümüzde ulaştığı boyut, yasa dışı bahis ağlarının çalışma yöntemleri ve vatandaşların bu tür suçlara karşı nasıl korunabileceği detaylarıyla anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcılara broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Panel soru-cevap bölümüyle sona erdi.