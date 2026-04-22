Kocaeli'de düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşümü Çalıştayı'nda, akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektör paydaşları bir araya gelerek sanayinin geleceği için dijital ve yeşil dönüşümün zorunlu olduğu vurgulandı. Çalıştayda OSB'lerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve uygulanabilir yol haritası ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşümü Çalıştayı', sanayinin geleceğine yönelik önemli mesajlara sahne oldu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kentin üretim gücünü sürdürebilmesi için dijital ve yeşil dönüşümün zorunlu olduğu vurgulandı. Açılışta konuşan Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu, Kocaeli'nin 14 organize sanayi bölgesiyle Türkiye sanayisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Soylu, çalıştayın amacının yeşil, dijital ve beşeri dönüşüme yön vermek olduğunu belirterek, 'Ortak akıl üretmeyi ve çıktıları somut eylemlere dönüştürmeyi hedefliyoruz' dedi.

'Sorunlar çözülmeden sürdürülebilir büyüme mümkün değil'

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, OSB'lerin Türkiye'de planlı sanayileşmenin temel unsuru olduğunu belirtti. En önemli sorunların kurumsallaşma eksikliği, koordinasyon yetersizliği ve kaynak sıkıntısı olduğunu ifade eden Cantürk, 'Bu sorunlar çözülmeden sürdürülebilir büyüme mümkün değil' diye konuştu.

Baraçlı: 'Veri, büyümenin yakıtıdır'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, küresel risklerin arttığına dikkat çekerek dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. 'Veri, büyümenin yakıtıdır' diyen Baraçlı, OSB'lerde veri merkezleri kurulması, yapay zeka tabanlı üretim, yeşil dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması ve dijital yetkinlik akademilerinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Aktaş: 'Kocaeli Türkiye'nin üretim ve istihdam kapısı'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentin 45 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kocaeli'nin 81 ilden vatandaşın çalıştığı bir istihdam merkezi olduğunu belirten Aktaş, üretimin ekonomik sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Hedef dijital ve yeşil dönüşüm

Çalıştayın temel amacı, Kocaeli sanayisinin daha rekabetçi, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir yapıya kavuşması için yol haritası oluşturmak olarak belirlendi. Bu kapsamda dijital dönüşümün hızlandırılması, yeşil üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması, karbon salımının azaltılması ve organize sanayi bölgelerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

7 masa, tek hedef

Çalıştayda oluşturulan yedi tematik masada eş zamanlı çalışmalar yürütüldü. Akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla OSB'lerin mevcut sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Çalışma başlıkları ise altyapı, enerji ve çevre; teknolojik dönüşüm, dijitalleşme ve inovasyon; finansman, teşvik ve hukuki mevzuat; yönetim modelleri ve sektörel işbirlikleri; iş gücü, eğitim ve sosyal refah; pazarlama, rekabet ve kriz yönetimi ile ortak akıl başlıklarında ele alındı.

Sanayinin geleceği için kritik süreç

Çalıştay sonunda; sanayi dönüşüm modeline yönelik stratejik öneriler, OSB'ler için dijital ve yeşil dönüşüm eylem planı ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek mekanizmaların oluşturulması hedefleniyor. Çalıştayda masa çalışmalarına geçilirken, Kocaeli sanayisinin geleceğini şekillendirecek dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve insan kaynağı stratejileri detaylı şekilde ele alınıyor. Elde edilecek sonuçların, kentin sanayi vizyonuna yön vermesi bekleniyor.

Katılım yoğun oldu

Yoğun katılımla gerçekleşen programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, iş insanları ve akademisyenler de katıldı.