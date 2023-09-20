Bilecik’te öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla düzenlenen faaliyette Atatürk Ormanı’ndan bir kamyon çöp toplandı.

Bilecik Valiliği, Dünya Temizlik Günü adına çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için Atatürk Ormanı içindeki alanlarda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Çevreden toplam bir kamyon çöp toplandı.

"Çocuklarımıza güzel bir gelecek için önlem almalı ve en ufak çöpümüzü dahi çöpe atmalıyız"

Çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak isteyen gençlerle buluşan Vali Aygöl, "Bu anlamlı günde çevremizin değerini bir kez daha anlayıp temiz tutalım demek istiyorum. Bizler bulunduğumuz toprakların değerini iyi bilmeyiz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek için her zaman çevre kirliliğine önlem almalıyız ve en ufak çöpümüzü dahi çöpe atmalıyız. Bunun bilincinde olan gençlerle bugün burada atıkları toplamak keyifliydi. Umarım gelecek nesillere temiz bir dünya bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.