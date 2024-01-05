Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği başkanı Tarık Bostancı yapmış olduğu konuşmada; ”Dernek olarak geçmiş olduğumuz son bir sene içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetleri sizlere inegöl halkına duyurmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gecemizi gündüzümüze katarak bu şehrin problemlerine, gençlerin sıkıntılarına çözüm üretmek üzere gayret ediyoruz. Maksadımız daha güzel yarınlar daha güzel gelecek inşa etmek ve bu minvalde önceliğimizi gençlere veren bir derneğiz. Vatanımızın, milletimizin, dini mübin İslamın, ümmetin daha güzel noktaya gelmesi adına kulluk hususunda bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz.

"BİZE BİRKAÇ DELİ GEREK"

Hepinizce malumdur ki içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde toplumu birbirinden farklı faktörler bir şekilde olumsuz olarak etkilemektedir. Her ne kadar insanları ifsad eden kötülükler olsada iyilik adına gayret edecek insanlarda var. Bizler burada iyilik hareketi adına çalışmalar yapmayı tercih etmiş bulunmaktayız. Bu tür olumsuzlukların kötülüklerin arttığı dönemde Bernard shaw’ın dedği gibi bu yolda bize bir kaç deli gerek. Bizlerde Ateş Karıncaları olarak burada bulunan davanın delisi olan abilerimle, genç kardeşlerimle, arkadaşlarımla birlikte sorunları ve problemleri çözmek için bir gayretimiz var. Kolay bir şeye talip olmadığımızın farkındayız. Fakat bu bir bayrak yarışıdır. Bundan birkaç sene önce vefat etmiş rahmetli Fatih Bayram abimizin kullanmış olduğu bir sparola vardı. “Konuşarak değil, çalışarak yol alacağız.” Biz dernek olarak çalışmalarımızı bu düstur üzerine ilerletiyoruz.

Dernek çalışmalarımızı yürütürken bir yıl içerisinde toplumda çok ciddi sorunlarla karşılaşarak elimizden geldiğince genç kardeşlerimizle el ele vererek çözüm bulmaya çalıştık. Bunun içerisinde uyuşturucu bataklığına batmış gençleri o ortamlardan uzak tutmanın mücadelesini verdik. Yeri geldi ruhsal bunalıma girmiş bir gencin kafasındaki intihar düşüncesinden sıyrılması için efor sarf ettik. Evlenmek üzere yola çıkmış ciddi düşünceleri olan genç kardeşlerimize maddi ve manevi destek sağladık. Yine çocuklarını bize teslim eden anne ve babaların yeri geldiğinde saatlerce dertlerini ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bu toplumun yediden yetmişe bütün problemlerini elimizden geldiğince dinleyen çözüm yollarını arayan bir inancın mensuplarıyız.

"YARINLAR HEPİMİZİNDİR"

Bütün siyasilere, bütün iş adamlarına ve esnaflara buradan sesleniyorum. Sizler o koltuklarda o makamlarda bu topluma hizmet etmeye mecbursunuz. En nihayetinde o makamlara sizi getirenler bu halkın kendisidir. Sizlerinde gerekeni yaptığınıza inanıyorum. Fakat bu yetmez. Daha fazlasını hep birlikte omuzlamak ve daha fazlasını el ele yapmak zorundayız. Çünkü bu yarınlar hepimizindir. Sadece şehirleri güzelleştirmek, parkları bahçeleri en güzel noktalara getirmek yeterli olmuyor. Eğer bir toplumu güzel bir şekilde inşaetmeye muvaffak olamazsak inşaettiğimiz şehirleri, inşaa edemediğimiz o toplumun bireyleri darma duman eder” dedi.