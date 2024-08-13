Türkiye, Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi.ANKARA (İGFA) - Yunanistan orman yangınları ile mücadele ediyor. Dumanlar, Başkent Atina'ya kadar ulaşırken, yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti.

İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde devreye giren Türkiye, şiddetli rüzgar dolayısıyla Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da devam eden orman yangının müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterin ülkedeki çalışmalara katıldığını duyurdu.

Komşu Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, "Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır" düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diledi.

✈️ Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. ???? Yunanistan’da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. ???? “Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır” düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar… pic.twitter.com/dHewSbsx1Y— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 13, 2024