2024 yılında orman yangınları söndürme çalışmalarında görev almak üzere Türkiye genelinde, Orman Genel Müdürlüğümüzce hava aracı olarak 14 adet Bayraktar TB2-İHA, 26 Uçak, 105 Helikopter görevlendirildi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde görev alan Ateş Pervanesi olarak adlandırılan yangın söndürme helikopteri de özellikle Kazdağları başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet verecek. Yangın helikopterleri ile orman yangınlarına ortalama 12 dakikada müdahale edilebiliyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir adet merkezde, bir adet ise Edremit Kocakır Orman Deposundaki heliportta olmak üzere bölgede orman yangınları ile mücadelede 2 adet helikopter ve Balıkesir Edremit Koca Seyit Havaliman’nda konuşlu 2 adet Air Tractör yangın söndürme uçağı görev yapıyor.

Mi-8 tipi hafif ağılık sınıfında 3 ton su kapasitesi bulunan helikopter standart yakıt tankı ile 2 saat boyunca yangınlara havadan müdahale edebiliyor.

Yangın helikopterlerinin su ihtiyacını karşılamak üzere ise Balıkesir il genelinde 127 adet gölet ve baraj kullanılmakta. Ayrıca hava araçları sahil bölgelerinde ise denizden su alarak yangınlara etkin ve güçlü bir şekilde müdahale edebilmekte. Helikopterde Rus mürettebatın yanında Türk Pilot İsmail Karagülle ile Ormancı Süleyman Taşkın’da görev yapıyor.

Orman Bakanlığı bünyesinde orman yangılarıyla mücadelede hava araçlarının önemine değinen Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “2024 yılı itibariyle hava araçlarımızın durumu Türkiye genelinde 14 adet İHA, 26 adet uçak ve 105 adet helikopterden oluşan bir filomuz bulunmakta Orman Genel Müdürlüğü’nün ve bu hava araçları vasıtasıyla Türkiye genelindeki tüm yangınlara müdahale edilmekte ve gözlenmektedir” dedi.

Balıkesir’de 2 adet helikopter ve 2 adet yangın söndürme uçağı bulunduğunu ifade eden Kayıran “Balıkesir’de an itibariyle iki helikopterimiz ve iki adet uçağımız konuşlu bulunmaktadır. Bunlardan birisi Balıkesir merkezde helikopterimizin diğer helikopterimizde şu an bulunduğumuz Edremit-Kocakır deposunda konuşlanmaktadır. Ayrıca Edremit’te hava alanında da iki adet tanker uçağımız konuşlu bulunmaktadır şu an itibariyle” dedi.

Kayıran, “Burada en önemli şey tabii hava araçlarının kullanımında su kaynaklarının durumu. Su kaynakları ne kadar yaygın olursa bu hava araçları o kadar etkin kullanılmaktadır. Balıkesir’de 113 adet helikopter havuzumuz bulunmakta. Buna ilave eden de 127 adet gölet ve diğer amaçla kullanılan havuzlar bulunmakta. Ayrıca denizden de helikopterlerimiz su almaktadır. Dolayısıyla bu konuda Balıkesir genelinde yaklaşık havuzların birbirine mesafesi ortalama 5 kilometre. Dolayısıyla bu da yangındaki etkinliğimizi ciddi manada arttırmaktadır” dedi.

Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran hava araçlarının yangınları 12 dakika içinde müdahale edebildiğini ifade ederek, “Yaklaşık olarak bu 7-8 dakika hazırlanması sürüyor. Duruma göre yani yangının yakınlık durumuna göre de bazen 5-6 dakikada ulaşması sürdüğü için ortalama bunu 12-13 dakika olarak düşünebiliriz. Yani bir helikopterin hem kalkışı hem yangına müdahale edişi toplam süre olarak bir 12-13 dakikayı bulmakta” dedi.

Helikopterleri yangın söndürme mücadelesi yanın personeli yangın bölgesine hızlı bir şekilde ulaştırma ve keşif gözlem görevleri de yaptığını ifade eden Kayıran “Yani helikopter şöyle su atma dışında bazen kara ekiplerimizin yangına ulaşamadığı yol olmayan yerlerde kara ekiplerimizi direkt yangın noktasına indirerek orada şeritler açılması şeklinde yangına müdahale edilmekte. Bazen havadan gözetleme amaçlı yani yangının gidişatını görme amaçlı havadan ekiplerimizi yönlendirmekte helikopterlerimiz yangının ilerleme yönüne tehlike arz eden taraflarına müdahale edilmesi şeklinde bir de yangında istemediğimiz yaralanma herhangi bir dumandan etkilenme durumu söz konusu olduğunda bu yaralanan arkadaşlarımızı helikopterle anında alarak en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi şeklinde farklı amaçlarda kullanılmaktadır” dedi.

Bölgede görev yapan helikopter hakkında bilgiler veren Kayıran, “Helikopterlerimizin kapasitesi 3 tonluk. Bunlar Rus tipi helikopterler, Mi-8 diye geçiyor, hafif sınıf helikopterler. Ve yangınlarda bizim gerçekten çok işimize, özellikle ilk müdahalede kara ekiplerin işini kolaylaştırmada gerçekten çok işimize yarıyor. Aynı zamanda uçaklar da aynı şekilde. Uçakların avantajı daha seri olmaları. Yani daha çabuk, hızları yüksek olduğu için biraz daha çabuk yangına varabiliyorlar. Helikopterler de daha çok nokta atışı şeklinde atış yaptıkları için ikisini biz kombine çalıştırarak çok ciddi manada verim almaktayız” dedi.