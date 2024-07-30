Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 8 gönüllü eczaneden topladıkları atık ilaçları geri dönüşüme kazandırıyor.

Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalardan mobil atık aracıyla, atık ilaçları alarak, Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi’ne götürüyor. İlçe sakinlerinin evlerinde bulunan ve tarihi geçtiği için sağlık noktasında büyük tehlike arz eden ilaçları geri dönüşüme kazandırmak için çaba gösteren ekipler, ilçedeki 8 gönüllü eczanedeki mıknatıslı atık ilaç kutularından alarak geri dönüşümünü sağlıyor.

Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin tarihi geçmiş atık ilaçlarını Yenimahalle’deki Menderes Eczanesi’ne, Akse Mahallesi’ndeki Çağdaşkent Eczanesi’ne, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şekerpınar Eczanesi’ne, Atatürk Mahallesi’ndeki Zeydan Eczanesi’ne, Özgürlük Mahallesi’ndeki Çobanoğlu Eczanesi’ne, Emek Mahallesi’ndeki Yüksel Eczanesi’ne, İnönü Mahallesi’ndeki Akkuzu Eczanesi’ne ve Fatih Caddesi’ndeki Özlem Eczanesi’ne bırakabileceğini duyurdu.