Evde yapacağınız yoğurt çok büyük ustalık gerektirmeyen bir durum olsa da tecrübe ve püf noktalarının bilinmesini gerektirir. Yoğurt mayalama için kullanılacak mayadan oda sıcaklığına kadar her şey mükemmel yoğurdu yapabilmenizi sağlayacak unsurlardır.

Evde katı yoğurt nasıl yapılır sütün ısısı kaç derecede olmalı? tarifine geçmeden önce bazı soruların cevaplarının bilinmesi gerekmektedir.

Evde Yoğurt Mayalamanın Püf Noktaları

Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır sorusuna ilk cevabımız sütün kaliteli olması gerektiği olacaktır. İnek sütü ile mayalanmış yoğurt genelde biraz sulu olur. En kaliteli yoğurt manda sütünden elde edilir. Koyun yoğurdunun da kıvamı sert olur ancak çoğu insan ağır kokusundan dolayı tüketemediği için tercih edilmez.

Sütü mayalarken kullanacağınız yoğurdun kıvamı ne kadar iyiyse yeni yoğurtta o kalitede olacaktır.

Yoğurt mayalama işlemi için seçilecek kap oldukça önemlidir. Plastik ve cam kaplar ısının dengesini ayarlayamayacağı için kıvamda sorun yaşayabilirsiniz. En iyi yoğurt emaye ya da çelik kaplarda mayalandığı gibi fırında yoğurt severler için toprak kaplarda kullanılabilir.

Yoğurt ne kadar sürede mayalanır? Bu tamamen süt ve maya ile alakalı bir durumdur. Anadolu’da mayalanan yoğurtların lezzetinin sebebi az maya çok süre mantığından ileri gelmektedir. Yoğurt mayalama süresinin değişkenliği sadece maya ile sınırlı değildir. Kabın ısıyı tutma oranı, sütün sıcaklığı gibi diğer faktörlerde yoğurt kaç saatte mayalanır? sorusu için bilinmesi gerekenler arasındadır.

Bu tamamen süt ve maya ile alakalı bir durumdur. Anadolu’da mayalanan yoğurtların lezzetinin sebebi az maya çok süre mantığından ileri gelmektedir. Yoğurt mayalama süresinin değişkenliği sadece maya ile sınırlı değildir. Kabın ısıyı tutma oranı, sütün sıcaklığı gibi diğer faktörlerde yoğurt kaç saatte mayalanır? sorusu için bilinmesi gerekenler arasındadır. Peki genel olarak yoğurt kaç saatte mayalanır? 2 litre süte 1 tam dolu yemek kaşığı yoğurt koyarsanız ve kabın ısısı ile sütün sıcaklığı optimum değerlerde ise 4 – 5 saatte mayalanır. Aynı süt oranına 1 tatlı kaşığı maya kullanırsanız bu süre 10 – 12 saatlere kadar çıkabilir.

Evde yoğurt yapımı için kullanılacak en iyi mayanın bir başka ev yoğurdu olduğunu unutmayın.

Oktay ustam yoğurt tarifini verirken yoğurdun mayalandığı anda üstünün açılması gerektiğini söylüyor. Bu sebepten yoğurt mayalamak için bir ustalık değil tecrübe gerekiyor. Bir kaç denemeden sonra ne kadar sürede yoğurdunuzun mayalandığını öğrenecek ve buna göre ustanın tarifini uygulayabileceksiniz.

Genelde yoğurt mayalama için inek sütü kullanıldığından yoğurtların üzerinde bir su tabakası oluşur. Bunu engellemek adına sütü pişirdikten sonra tencerenin ağzına bir kağıt peçete yayılabilir.

Yoğurt mayalama teknikleri açısından önemli olan bir diğer hususta sütün sıcaklığı ve mayalama derecesidir. Eğer parmağınızı kaynattığınız sütte 10 saniyeye yakın tutabiliyorsanız bu yoğurt mayalama sıcaklığı için uygun demektir.

Evde Yoğurt Yapımı

Evde yoğurt yapımı için yukarıdaki püf noktalarını kullanarak aldığınız süt miktarı kadar yoğurt kullanıp sıcaklığını koruyacak bir kap içerisinde mükemmel bir kıvamda yoğurt elde edebilirsiniz.

Ben sizlere taş gibi yoğurt nasıl mayalanır sorunuza bütün bu faktörleri en minimuma indirecek fırında yoğurt tarifini vereceğim. Eğer yoğurdunuzu fırında yapmak istemiyorsanız, size vereceğim tarifin adımlarını uygulayarak en son yoğurt mayalama işleminden sonra yoğurdunuzu oda sıcaklığında muhafaza edip ılımasını bekleyerek dolaba kaldırmanız yeterli olacaktır.

Fırında Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Sütü temiz bir tülbentle süzün ve ocağa alın. Kepçeyle ara ara havalandırarak karıştırın. Daha koyu ve sert kıvamlı bir yoğurt elde etmek için bu şekilde yapıyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10 dakika kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatmaya devam edin. Kaynama işlemi bittikten sonra ılımaya bırakın. Üzeri kaymak tutacak. Sütün içine serçe parmağınızı batırıp 7 ye kadar sayın. Sıcaklığına dayanabiliyorsanız mayalama işlemine başlayabilirsiniz. Ben 5 litre süt ile yoğurt mayalıyorum. Mayalamak için 2 yemek kaşığı yoğurt yeterli oluyor. Burada en önemli adım yoğurt mayalaması için sert olan yerlerin kullanılması gerektiğidir. Bir kabın içinde 2 yemek kaşığı yoğurt pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. İçine yarım kepçe sütten ilave edilir ve iyice karıştırılır. Bu işlemden sonra hazır olan mayamız tencerenin içindeki süte ilave edilir ve 30-40 saniye karıştırılır. Eğer yoğurdunuzu fırında yapmak istemiyorsanız bu aşamada mevsim şartlarına göre sıcaklığını muhafaza edecek bir şekilde sararak yoğurdun mayalanmasını ve tamamen soğumasını beklemelisiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli durum yoğurt kabınızı mermer gibi soğuğu çekecek bir zemine koymamalısınız. Yoğurt kabınızın altına sofra bezi ya da havlu serebilirsiniz. Fırında yoğurt yapımı tarifimize devam edelim. Fırın tepsisinin içine yoğurt mayalayacağınız kaplar koyulur. Kaplara yoğurtlu karışımdan koyulur. Fırın tepsisi sarsmadan ısıtılmamış fırına koyulur ve yavaşca kapatılır. Kapağını hiç açmayacak şekilde akşamdan sabaha kadar mayalanması beklenir. Sabah yoğurtları fırından alarak üst üste koyuyorum ve en üsttekinin üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına koyuyorum. Bir sonraki gün taş gibi evde yoğurtlarım hazır olmuş oluyor.

Yoğurt nasıl yapılır? sorularınız zamanla öğrenilecek ve profesyonelleşeceğiniz bir durumdur. Bu mayalama işlemi için sabırlı olmalı ve sürekli denemelisiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.