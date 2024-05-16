İnegöl Belediyesi’nin kahve makinesi hediye atık yağ toplama kampanyasında kazanan belli oldu. Toplamda bin 201 litre atık yağın toplandığı kampanyada, kahve makinesinin sahibi olmaya hak kazanan Gülşah Çağır, hediyesini Belediye Başkanı Alper Taban’dan teslim aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü kutlanan Anneler Gününü fırsata çevirerek farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini arttırmak adına kahve makinesi hediyeli atık yağ kampanyası düzenleyen İnegöl Belediyesi hedefine ulaştı. Normal şartlarda aylık ortalama 300 litre atık yağ toplanırken 5 günde bin 201 litre atık yağ toplanırken, kampanyanın kazananı da belli oldu. En fazla atık yağı getiren Gülşah Çağır, kahve makinesinin sahibi olmaya hak kazandı. Başkan Alper Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çevre bilincinin arttırılması adına çeşitli kampanyalar yapıyor. Hedefimiz bu kampanyalarla toplumumuzu çevreye daha duyarlı hale getirmek. Burada da anneler gününü vesile kıldık. Faydalı da bir etkinlik oldu. Bu kampanyaya 75 vatandaşımız atık yağ getirerek dahil oldu. Toplamda bin 201 litre yağ toplanmış oldu. Gülşah hanım da 175 litre ile kampanyanın birincisi oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bu etkinlikte aslında 4 ayda toplanan atık yağı da 5 günde toplamış oldu. Çok dikkat çekici bir veri” dedi.

Atık yağların lavabolara döküldüğünü ve sonuçlarının çok ağır olduğunu hatırlatan Başkan Taban “Bunlar normal şartlarda muhtemelen lavabolara dökülecekti. Bu da zamanla sorunlara sebep oluyor, tıkanmalara sebep oluyor, yeraltı sularını kirletiyor. Vatandaşlarımız 153 hatlarımızı aradığında aslında biz bu atık yağları alıyoruz. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Ben katkı ve destekleri için yarışmaya katılanlara da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.