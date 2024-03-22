Kocaeli’de çiftçilere verilen yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve gübreyle birlikte kent genelinde atıl vaziyetteki yaklaşık 37 bin dekar mısır tarlası desteklendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ekilmedik Bir Karış Toprak Kalmasın" sloganıyla tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe destek sağlıyor. Hayata geçirdiği can suyu projelerle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir’in son olarak verdiği yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve organomineral katı taban gübresi desteğine, çiftçiler büyük ilgi gösterdi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında, talebi alınan yaklaşık 1.800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu teslim edildi. Daha önce verilen mazot destekleriyle birlikte gübre ve tohumlarını alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, mısır tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Projeyle birlikte Kocaeli genelinde atıl durumdaki yaklaşık 37 bin dekar mısır tarlası desteklendi.