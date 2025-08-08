Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonuyla düzenlenen toplantıya 17 ilçenin zabıta müdürlükleri katıldı. Zabıta teşkilatının görev alanına giren konularda belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendirecek kararların yanı sıra, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler de masaya yatırıldı.

Çevre temizliği ve farkındalık çalışmaları da ele alınırken, özellikle orman yangınlarına karşı toplumsal bilinci artırmak için çevreye izmarit ve benzeri atıkların atılmaması konusunda denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı. Kentte huzuru sağlamak, zabıta hizmetlerinde koordinasyonu geliştirmek ve denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla ortak planlamalar yapıldı.

Toplantının bir bölümüne katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, misafir zabıta müdürlerine hoş geldiniz diyerek toplantının verimli geçmesini diledi. Ana gündem maddesi olan orman yangınları konusunda ise toplumun bilinçlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi yönünde mutabakata varıldı.