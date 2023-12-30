Bayrampaşa’nın simge yapılarından Hoca Hayri Efendi Merkez Camii, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in gayretiyle kendi yerinde yeniden inşa ediliyor. Cami temelinde hızlı bir şekilde iksa ve fore kazık çalışmaları devam ederken, caminin yeni yapısında çocuklar için eğitim sınıfları, çok amaçlı ve kapalı otopark gibi alanlar yer alacak.

Bayrampaşa’nın simgesi olan ve “Bayrampaşa Merkez Camii” olarak da bilinen Hoca Hayri Efendi Merkez Camii, ilçenin simgesi olarak kabul ediliyor. Deprem riski sebebiyle geçtiğimiz ekim ayında yıkılan Hoca Hayri Efendi Merkez Camii, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in gayretiyle aynı yerinde yeniden inşa ediliyor.

Mimari projesi tamamlanan caminin temelinde iksa ve fore kazık çalışmaları ile inşaat fiilen başladı. Camide 4-6 yaş çocuklar için eğitim sınıfları, 730 metrekarelik çok amaçlı salon, 100 araçlık kapalı otopark gibi alanlar yer alacak.

“Çok sayıda müjdemiz var”

Hoca Hayri Efendi Merkez Camii’nin inşasının başlaması sebebiyle düzenlenen törene, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa Müftüsü Recep Eren, belediye başkan yardımcıları, cami mütevelli heyeti, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Aydıner, “Allah’ın evi olan camimizi el ve gönül birliği içinde yeniden inşa ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kentimiz için hayırlı olsun. İnşaat tamamlandığında cemaat camisine, Bayrampaşa sembolüne yeniden kavuşacak” dedi. Aydıner, Bayrampaşalılara söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Millet bahçesinden tam teşekkülü devlet hastanesine, teknoloji ve bilişim lisesinden üniversiteye kadar çok sayıda müjdemiz var, çok sayıda projemiz var” dedi.