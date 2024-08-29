Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın katılımıyla düzenlenen 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapılan toplantıda, projeye dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Proje ve Uluslararası İşbirliği

Bakan Uraloğlu, toplantıda Türkiye ve Irak üzerinden kesintisiz ve hızlı taşımacılığın ulaştırma koridorlarına katkısını ele aldıklarını belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi sadece dört ülke için değil, bölge coğrafyası ve küresel tedarik zincirleri açısından da büyük öneme sahiptir" dedi. Ayrıca, proje ile ilgili atılacak somut adımları belirlediklerini ve gelecekteki yol haritasını oluşturduklarını vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi’nin Önemi

Uraloğlu, modern ekonominin çok uluslu üretim ve uluslararası ticaret hacminin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Kimse artık tek başına zengin değil. Ulaşım sektörü, kazan-kazan devrinin en önemli dinamosudur" şeklinde konuştu. Projenin sadece ulaşım değil, aynı zamanda bölgenin refah ve istikrarını artıracak geniş kapsamlı bir proje olduğunu ifade etti.

Kalkınma Yolu’nun Etkileri

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Uraloğlu, FAV Limanı’ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile ulaşımın sağlanacağını ve Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını belirtti. Ayrıca, bu proje sayesinde Süveyş Kanalı’ndan geçiş süresi ile Kalkınma Yolu üzerinden ulaşım arasında 15 günlük bir zaman kazanımı sağlanacağını söyledi.

Küresel Tedarik Zincirindeki Değişiklikler

Kovid-19 pandemisi ve sonrasındaki jeopolitik olayların küresel tedarik zincirlerinde önemli değişiklikler yarattığını belirten Uraloğlu, İsrail-Filistin savaşının etkisiyle Süveyş Kanalı’nda yaşanan sıkıntıların, gemi geçişlerinde gecikmelere neden olduğunu kaydetti. Bu gecikmelerin maliyet artışlarına yol açtığını ve Kalkınma Yolu Projesi'nin bu maliyetleri azaltabileceğini ifade etti.

Projenin Geleceği ve Bakanlar Konseyi

Uraloğlu, Kalkınma Yolu’nun mevcut ulaştırma koridorlarını tamamlayıcı ve global ticaret sistemine katkıda bulunacak bir proje olduğunu belirtti. Ayrıca, Bakanlar Konseyi’nin projeyi daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel ve küresel anlamda önemli bir adım olduğunu ve uluslararası işbirliklerinin, ekonomik ve lojistik süreçleri nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini gösteriyor.