Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 6 haftalık "Minik Arkeologlar İş Başında" ve Yaşar Kemal’in İzinde Drama Atölyeleriyle" çocukların tarihe olan ilgisini arttırarak tiyatro sevgisi kazandırdı.

-Osmangazi’de yaşayan 8-12 yaş arası çocukların verimli bir yaz tatili geçirmesi için çeşitli atölyeler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir yaz tatili dönemi yaşattı. "Minik Arkeologlar İş Başında" atölyesine 6 hafta boyunca katılan çocuklar oluşturulan kum havuzunda arkeolojik kazı çalışması yaptı. Arkeolojik çalışmalara katılan çocuklar Arkeologluk mesleğini ve kültürel mirasa saygı duymayı öğrendi. Yaşar Kemal’in İzinde Drama Atölyelerine katılan çocuklar ise 6 hafta boyunca Yaşar Kemal’in eserlerinden ilham alınarak hazırlanan sokak oyunları oynadı, duyu bütünleme, çalışması, drama etkinlikleri ve çocuk yogası yaptı. Çocuklar 6 hafta boyunca katıldıkları atölyelerde oyunlar oynayıp eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Osmangazi Belediyesi’nin 6 haftalık 2 farklı atölyesini başarıyla tamamlayan çocuklar için Macera Park’ta gösteri programı ve sertifika töreni düzenledi. Programa katılan çocuklar katıldıkları atölyelerde öğrendikleriyle çeşitli gösteriler yaptı. Programın sonunda atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan çocuklara Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan Osmangazi Meclis Üyesi Bakır Taşer ve Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Servet Set, tarafından sertifikaları verildi.

Yaşar Kemal’in izinde 6 atölye yaptıklarını ifade eden Drama Eğitmeni Gülşah Güler, ‘Atölyelerimizi başarıyla tamamlayan çocuklara düzenlediğimiz törenle sertifikalarını verdik. Bugün çocuklar atölyelerde öğrendikleriyle gösteriler hazırladı. Çocuklar 6 hafta boyunca bolca oyun oynayıp doğaçlama yaptı. Masallar ve hikayeler yazarak dolu dolu keyifli 6 hafta geçirdiler’ dedi.

Minik Arkeologlar İş Başında projesiyle çocuklara kültürel mirasa saygı duymayı öğrettiklerini belirten Arkeolog Tolga Şevik, ‘Atölye çalışmalarına katılan çocuklara bugün sertifikalarını düzenlenen törenle veriyoruz. "Minik Arkeologlar İş Başında" atölyesine 6 hafta boyunca katılan çocuklar oluşturulan kum havuzunda arkeolojik kazı çalışması yaptı. Arkeolojik çalışmalara katılan çocuklar Arkeologluk mesleğini ve kültürel mirasa saygı duymayı öğrendi’ şeklinde konuştu.

Sertifika töreninin ardından çocuklar ve aileleri Macera Park’ı gezme fırsatı buldu.