Jon Landau, "Avatar" ve "Titanic" gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı olarak tanınan, ünlü bir Hollywood yapımcısı olarak 63 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar James Cameron ile birlikte çalışan Landau, 5 Temmuz'da Los Angeles'ta vefat etti. Yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele eden Landau'nun ölümü, "Titanic" filminde rol alan oyuncu Frances Fisher tarafından duyuruldu. Fisher, sosyal medya paylaşımında, "Güç içinde uyu Jon" ifadelerini kullanarak taziye dileklerini iletti.

Jon Landau, James Cameron'la 27 yıl süren işbirliği süresince, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan beş filminden üçüne; "Avatar", "Titanic" ve "Avatar: The Way of Water"da yapımcı olarak katkıda bulundu. Kariyerine "Key Exchange", "F/X", "Manhunter" gibi filmlerle başlayan Landau, daha sonra büyük başarı yakalayan "Evde Tek Başına", "Evde Tek Başına 2", "Bayan Doubtfire" ve "Hız" gibi projelerde de yapımcı olarak görev aldı. Landau'nun sinema dünyasındaki etkisi ve mirası, yapımcılığını üstlendiği sayısız başarılı filmle yıllarca hatırlanacak.