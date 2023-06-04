En iyi av köpekleri yarışmada hünerlerini sergiledi.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde düzenlenen ’Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması’na Türkiye’nin birçok yerinden avcılar ve av köpekleri katıldı. Avcı ve köpeklerin buluşması renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin birçok yerinden setter ve pointer ırkı av köpekleri ile Bursa’daki yarışmaya katılan avcılar köpekleri ile derece almak için mücadele etti.

Yaklaşık 60’a yakın köpeğin yarıştığı yarışmada Erhan karatekin, pes ile birinciliği, Furkan Ertem setter ile ikinciliği, Barbaros Akın Artur ile üçüncülüğü elde etti.