Dev böcekleriyle ünlü olan Avustralya’da (başka nerede olabilirdi ki), dev bir örümceğin talihsiz bir keseli sıçanı yediği görüntüler araknidlerin (örümceğimsiler) cılız memelilere olan üstünlüğünü gözler önüne serdi.

Güney Tazmanya bölgesinde yaşayan Justine Latton, örümceğin keseli fareyi yediği ürpertici fotoğrafları, 2019’un haziran ayında bir sosyal medya grubunda paylaştı. Bizzat kendi yaptığı açıklamaya göre fotoğraflar, Tazmanya Dağı Milli Parkı’ndaki bir kulübede çekilmişti.

Fotoğrafların atıldığı gruptaki üyelerin söylediğine göre, bu bir avcı (yengeç örümceği olarak da bilinir) örümceğiydi ve Sparassidae ailesinden olan bu büyük, uzun bacaklı örümcekler Avustralya’nın hemen her yerinde bulunabiliyor. Fotoğrafta göründüğü kadarıyla örümcek, avını boynundan kavramış ve bir kapı menteşesinden aşağı sarkıyor. Bu avı tutarken aynı zamanda rahatça sarkabilmesi de akıllara durgunluk veren cinsten.

Bu örümceklerin bacak açıklığı 15 cm’ye kadar ulaşabilirken, vücut gövdeleri ise sadece 2 cm uzunluğa sahip. Dev bacakları ve zehirli dişleriyle avını rahatlıkla öldürüp besin değerlerinden faydalanabiliyor.

Avcı Örümcekleri Rutin Olarak Ne İle Beslenirler?

Avcı örümcekler genelde avlarına pusu kuran, güçlü ve zehirli dişleriyle onları öldüren bir örümcek cinsidir. Böylesine alışılmadık derecede büyük avların etlerindeki sıvıyı emdikleri ve bunu bir çeşit bulamaç formuna getirip sonrasında midelerine indirdikleri biliniyor.

Bu avcı örümceklerin rutin yaşamında asıl besin kaynakları böcek türleri, küçük sürüngenler ve diğer örümceklerden oluşuyor. Ancak böylesine küçük ve leziz (örümcek için) memelilerin de zaman zaman menülerine girmesi sürpriz olmamalı. Dünya çapında bazı örümceklerin yarasa bile yediği bilinirken, avcı örümceklerin küçük fareleri yemesini garipsememek gerek.

Dev Avcı Örümceklerinin İnsanlara Hiçbir Zararı Yok

Geçtiğimiz yıllarda Avustralya’nın Queensland şehrinde hayvan bakımevinde çalışan bir kadın tarafından görüntülenen dev avcı örümcek, büyük bir gündem yaratmıştı. Kendi cinsinin ortalamasına göre çok daha büyük yapıdaki bu örümcek, çok nadir görülebilecek bir büyüklükteydi. Kadının örümceğe rahatlıkla dokunması ve onunla ilgilenmesi, Avustralya ulusal gazetelerinde manşet olmasına yetmişti bile.

Kadının cesareti bir yana, o dönemler Avustralya’da göl kenarında aracıyla seyahat eden bir adam; kucağına düşen avcı örümceği görünce panikleyip aracın kontrolünü kaybetmiş ve aracıyla birlikte (ve tabii ki örümcekle birlikte) gölete uçmuştu.

Birçok zararlı ve zehirli örümceğin aksine, avcı örümcekler zehirli olmalarına karşın insanlara karşı olumsuz bir eylem gütmüyorlar. Tabi onlara davranış şeklinize göre bu durum değişim gösterebilir.