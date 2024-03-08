Avcılar’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yolcu indiren metrobüse aynı yönde giden metrobüs arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, metrobüs yolunda tek şeritten ulaşım sağlandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan metrobüse aynı yönden gelen metrobüs arkadan çarptı. Kazada metrobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası durakta bulunan iki metrobüs ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüslerin vinç yardımıyla çekilmesi ile seferler normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.