28 Mayıs‘ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında elde edilen zaferi kutlayan AK Partililere yönelik kalabalık bir grup tarafından İstanbul’un Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen baltalı ve sopalı saldırının dehşet verici güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yakalanan vandalların 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oylardan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyunu almış, yüzde 52,18’le yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimin ardından zaferi gece saatlerinde sokaklarda kutlayan AK Parti’lilere yönelik kalabalık bir grup tarafından saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yolu kapatan baltalı ve sopalı saldırganlar, AK Parti yanlılarının içinde bulunduğu araçlara yoldan geçerken saldırdı.

Yaşanan balta, yumruk ve tekmeli saldırının dehşet verici güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seçim zaferini kutlamak isteyen kişilere yönelik saldırı anları yer alıyor. Balta ile caddeye çıkan, kesici alet, yumruk ve tekmeyle saldıran Hasan Ş., Emrah Ş., Ahmet K., İbrahim S. ve Veysel A.’nın, yoldan geçenlerin önünü kesip sürücülere rastgele vurduğu görülüyor. Baltalı kişilerin saldırısına uğrayan F.B. ve M.B. isimli vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, otomobillerinde ise çeşitli çapta hasar meydana geliyor.

Bölgede devriye gezen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince müdahale edilen olayda, söz konusu cadde üzerinde bulunan 20 kişilik kalabalık saldırganlar dağılıyor.

Polisin müdahalesi sırasında Veysel A. adlı şüphelinin ise “her biji Apo” diyerek bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı Adasında tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attığı ifade ediliyor. Elinde balta olan kişinin de Hasan Ş. olduğu, baltayı sağa sola savurduğu kaydedildi. Saldırganların elinden baltayı alan polisin ‘dağılın’ uyarısına rağmen emniyet ekiplerine direnç gösterdikleri anlaşıldı. Polis zaman zaman havaya uyarı ateşi atarak durumu bastırmayı başardı. Hasan Ş., Emrah Ş., Ahmet K., İbrahim S. ve Veysel A. adlı 5 kişi suç aleti balta ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler, “Silahlı Tehdit”, “Mala Zarar Verme” ve “Görevli memura mukavemet” suçlarından gözaltı alına emniyete götürüldü.

Polisteki sorgusu tamamlanan saldırganlardan 4’ü; “silahlı tehdit”, “mala zarar verme” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından tutuklandı. Tutuklu kişilerden biri hakkında ayrıca Terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.