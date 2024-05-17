Avcılar’ın 10 mahallesinde başlayan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekiplerinin son adresi Tahtakale Mahallesi oldu. Mahalleyi cadde cadde, sokak sokak gezen “Mahalle Hizmet Seferberliği” ekipleri sorunlara hızlıca müdahale etti.

Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Ekipleri bu hafta Tahtakale Mahallesi’ndeydi. Belediye bünyesinde 25 araç ve 61 personelle oluşturulan çözüm ekibi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başladı. Caddeler yıkandı, yollarda, kaldırımlarda ve parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ekipler boş arazileri de unutmadı. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla boş arazilerdeki yabani otları temizlerken veteriner hizmetleri ekipleri böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Zabıta ekipleri ise yaya yollarındaki işgallere müdahale etti.

Vatandaş talepleri anında çözüldü

Çalışmaların başında ise Avcılar’da hizmet seferberliğini başlatan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara vardı. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte çalışmaları yerinde takip eden Çaykara esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlardan gelen talepleri ekiplerine ileten başkan Çaykara anında çözüme kavuşturdu.

Komşularımızın sesine her zaman kulak vereceğiz

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çaykara, “Mahalle Hizmet Seferberliği çalışmalarımıza bugün Tahtakale Mahallemizde devam ettik. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyor, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Kentimizi çözüm odaklı anlayışla ve ortak akılla yönetmek için Avcılarlı komşularımızın sesine her zaman kulak vereceğiz” dedi.