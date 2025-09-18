Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye’de ulusal koordinatörlüğünü Türkiye Belediyeler Birliği’nin üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl Beşiktaş’ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda her yaştan ilçe sakininin katıldığı yoga etkinliğiyle kutlandı. Etkinlikte katılımcılar, uzmanlar tarafından doğru beslenme ve egzersizin psikolojiye katkısı konularında bilgilendirildi. Yoga ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapan Yoga Eğitmeni Duygu Ertan, şunları ifade etti:

"Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Beşiktaş Belediyesi’nin destekleriyle toplandık. Yoga yaptık, ayrıca beslenme ve yoganın hayatımıza katkılarıyla ilgili konuştuk. Beşiktaş Belediyesi’ne bu güzel etkinlik için teşekkür ederim."

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Ayşegül Bahar da beslenmenin ve aktif yaşamın psikoloji üzerindeki olumlu etkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe katılan Beyza Çaksen ise yoga yapmaktan büyük keyif aldığını belirterek desteklerinden dolayı Beşiktaş Belediyesi’ne ve eğitmenlere teşekkür etti.