İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertlilerin rakibi Feyenoord oldu. İlk karşılaşma 5 veya 6 Ağustos tarihlerinde Hollanda’da oynanacakken, rövanş mücadelesi 12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak.

Bu turu geçmeyi başaran takım, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasına yükselecek. Elenmesi halinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.

Eşleşmenin dikkat çeken bir diğer yanı ise Feyenoord’un teknik direktörlük koltuğunda, bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Robin van Persie’nin oturuyor olması.