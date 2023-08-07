Balıkesir’in Avşa Adası’nda tatili biten yolcular, lodos nedeniyle iskelede mahsur kaldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan sert lodos Avşa’daki tatilcileri perişan etti. Avşa’daki binlerce tatilci gün boyunca ve akşam saatlerine kadar iskelede ellerinde valizlerle dönüş için bekledi. İstanbul, Tekirdağ ve Erdek yolcuları iskeleye gittiğinde deniz otobüslerinin ve feribotların Avşa yolcu iskelesine yaklaşamadığını gördü. Tatili bitip otelinden ayrılan yolcular, ne otellerine dönebildi ne de deniz otobüslerine binebildi. Tatil dönüşleri işkenceye dönen yolcular saatlerdir feribot iskelelerinde bekledi. İskeleye yanaşmak üzere gelen yolcu ve roro gemisi, yolcu ve araçlarını iskeleye indirmek için yanaştığı sırada iskelede kısmi kırılmalar ve çatlaklar oluştu. Havanın sakinleşmesi ile birlikte deniz seferleri kaldığı yerden devam etti.