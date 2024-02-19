Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun’a vatandaşlar tepki gösterdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, emniyete sevk edilecek.