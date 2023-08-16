İddialara göre, yaşanan trajik olayda, avukat Doğan Can Gündüz (41) tarafından 4. katın penceresinden atıldığı öne sürülen Fatma Duygu Özkan'ın (38) cenazesi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Gündüz tutuklanırken, Özkan'ın duygusal vasiyeti de gün yüzüne çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki daireden düşen kadını görenler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, maalesef kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan polis incelemeleri sonucunda, düşen kadının kimliği Fatma Duygu Özkan olarak tespit edildi.

Olay anında dairenin içinde bulunan avukat Doğan Can Gündüz, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gündüz, ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önce tanımadığını, bir arkadaşının aracılığıyla numarasını aldığını ve onu yanına çağırdığını ifade etti. İkili arasında içki içildiğini ve sohbet edildiğini anlatan Gündüz, olay anında kendisinin mutfak tezgahında olduğunu ve arkasını döndüğünde Özkan'ın salon penceresinden aşağı atladığını belirtti. Ancak olayla ilgili yapılan detaylı inceleme sonucunda, görgü tanıklarının kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemeleri üzerine avukat Gündüz tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gündüz, mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca, Fatma Duygu Özkan'ın apartmana giriş anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de gün ışığına çıktı. Özkan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi ve İzmir'in Tire ilçesine getirildi. Özkan'ın vasiyetine göre, öğle namazının ardından, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü iddia edilen ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarının yanına defnedildi.