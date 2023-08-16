Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kurutulmuş 500 gram sihirli mantar, 22 kök skunk bitkisi, 110 gram kurutulmuş skunk, 40 gram likit esrar, hassas terazi ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı, F.A.’nın Çiftlikköy ilçesi Laledere köyünde bulunan evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı. Zanlının evine operasyon düzenleyen jandarma, halüsinasyon etkisi gösteren ve halk arasında ’sihirli mantar’ olarak da bilinen ’psilocybin magic mushroom’ bitkisinden kurutulmuş halde 500 gram ele geçirdi. Evde ayrıca 22 kök skunk bitkisi, 110 gram kurutulmuş skunk, 40 gram likit esrar, hassas terazi, tabanca şarjörü ve 51 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.