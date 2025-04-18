AXA Türkiye, Genç Yetenek Programı kapsamında bu yıl iki farklı staj programına başlıyor.

AXA Türkiye, genç yetenekleri henüz öğrenim hayatları devam ederken sigorta sektörüne kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Genç Yetenek Programı kapsamında bu yıl da iki farklı staj programı sunuyor.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve uçtan uca yapılandırılmış uzun dönemli genç yetenek programlarıyla, sadece AXA Türkiye’nin değil, sektörün de ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yatırım yapılıyor. AXA Türkiye, bu programlar aracılığıyla gençlerin gelişimlerine katkı sunarak onları hem geleceğe hem de sigorta dünyasına hazırlıyor.

AXIS staj programı başvuruları başladı

AXA Türkiye’nin İstanbul’daki Genel Müdürlük departmanlarında görev alacak üniversite öğrencileri için kurgulanan AXIS Genç Yetenek Programı, gençlere gerçek bir iş deneyimi edinirken iş dünyasını yakından tanıma ve profesyonel becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

AXIS başvuruları 5 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Sınırlı sayıda kontenjana sahip programda, adaylardan yüksek motivasyon, öğrenmeye istekli olma ve gelişim odaklı bir yaklaşıma sahip olmaları bekleniyor.

EXEN staj programı başvuruları 1 Mayıs’ta başlayacak

AXA Türkiye’nin bölge organizasyonunu yakından deneyimlemek isteyen genç yetenekler için tasarlanan EXEN Genç Yetenek Programı, Bölge Müdürlüklerindeki Satış ve Teknik ekipleriyle birlikte yürütülüyor ve gençlerin sahadaki işleyişi öğrenmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor. EXEN başvuruları 1 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

AXA Türkiye’nin staj programları için detaylı bilgiye live.peoplise.com/axasigorta/Application/Landing/a94c5cdb-2c8a-4121-bcec-86c77728f624 adresinden ulaşılabileceği belirtildi.