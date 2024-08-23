Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin yaptığı açıklamada, Trakya Birlik tarafından ayçiçeği ön alım fiyatlarının açıkladığını belirtti. Girgini kuraklık nedeniyle İnegöl’de rekoltede yüzde 50’ye yakın bir düşüklük olduğunu belirtti.



ÜRETİCİYİ HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİK

Kooperatiflerinin bugüne kadar hiçbir zaman üreticisini mağdur etmediğini ifade eden Başkan Ali Rıza Girgin, ön alım fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

HEDEF BİN 500 TON

Geçen sene 2 bin 300 ton civarında rekolte alındığını belirten Girgin, “Bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle yüzde 50’ye yakın bir düşüş yaşandı. Bu nedenle bin 500 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimizin bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.