Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, tüketicilere tağşiş konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Toruk, artan fiyatların yanı sıra, piyasada kalitesiz ürünlerin de yaygınlaştığına dikkat çekerek, tüketicilerin güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yağ alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri ve şüpheli ürünlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Yağ fiyatlarındaki bu hızlı artış, tarım sektöründe de kaygılara yol açarken, üreticilerin ve tüketicilerin karşılaştığı zorluklar daha da belirgin hale geliyor. Önümüzdeki süreçte, bu sorunların nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.